بايرن ميونيخ ينتظر الدحيل أو الأهلي في نصف النهائي ببطولة العالم للأندية

زيوريخ – أ.ف.ب: يحاول بايرن ميونيخ الألماني اضافة لقب سادس تواليا الى خزائنه، عندما يخوض بطولة العالم للاندية المقررة في الدوحة من 4 الى 11 فبراير المقبل. ويستهل الفريق البافاري المسابقة اعتبارا من الدور نصف النهائي وسيلتقي الفائز من مباراة الدحيل القطري المضيف او الاهلي المصري بطل افريقيا بموجب القرعة التي اجريت في زيوريخ.

واسفرت القرعة ايضا عن مواجهة نادي تيجريس المكسيكي بطل كونكاكاف (اميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي) مع بطل آسيا أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، ويتأهل الفائز من مواجهة تيجريس واولسان ليواجه بطل اميركا الجنوبية الذي سيتحدد على اثر المباراة النهائية المقررة في 30 يناير الحالي على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو وتجمع بين الفريقين البرازيليين سانتوس وبالميراس، واحتكرت الاندية الاوروبية لقب هذه المسابقة منذ العام 2013 وتوج بها ليفربول الانجليزي العام الماضي.

وكان مقررا ان تقام بطولة العالم للاندية في ديسمبر الماضي لكنها ارجئت الى فبراير بسبب جائحة كوفيد-19. وقبل يومين أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) انسحاب نادي اوكلاند النيوزيلندي بطل قارة اوقيانيا بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، وبالتالي تم تأخير انطلاق البطولة ثلاثة ايام لتنطلق في الرابع من الشهر المقبل. وضمن التدابير لمنع تفشي الفيروس، أعلن المنظمون ان الحضور سيقتصر “على المقيمين الذين يحملون بطاقة الهوية الشخصية، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي تصاريح الدخول الاستثنائية، وذلك وفق بروتوكولات تأشيرة الدخول إلى دولة قطر”. وستقام المباريات على استادي المدينة التعليمية وأحمد بن علي (الريان)، بينما لن يتم استخدام استاد خليفة الدولي بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي (فيفا).