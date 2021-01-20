تفتتح غدا الجمعة تصفيات الدور الأول لمنافسات مسابقة درع وزارة الثقافة والرياضة والشباب العاشرة لكرة اليد للموسم الرياضي 2020/‏2021 بإقامة سبع مباريات يلتقي خلالها صلالة مع ظفار في الساعة الرابعة عصرا، تليها المباراة الثانية بين الاتحاد والنصر في الساعة السادسة مساء. وتقام المباراتان على ملعب الصالة الرياضية بمجمع السعادة وتقام على ملعب الصالة الرياضية بمجمع صور الرياضي مباراتان الأولى يلتقي فيها قريات مع مصيرة في الرابعة عصرا تعقبها المباراة الثانية بين العروبة والطليعة في السادسة مساء، كما يشهد أيضا المجمع الرياضي بصحار مباراتين الأولى تجمع بين مجيس وصحم في الساعة الرابعة عصرا، والثانية بين صحار وفنجاء في الساعة السادسة مساء. أما المباراة السابعة فستكون بين الشباب والمصنعة على ملعب الصالة الرياضية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر في الساعة الرابعة عصرا، وتلعب مباريات الأدوار الأول والثاني والثالث بنظام خروج المغلوب، وفي حال انتهت المباراة بالتعادل سيتم تطبيق المادة (2-2) مــن قانون اللعبة بتمديد المباراة إلى أشواط إضافية، وستلعب الأندية الأربعـــة التي ستتأهـــل إلى الدور الثالث مـــع الأندية الأربعة المتأهلة سابقًا وهي مسقط وعمان والسيب وأهلي سداب، وسيتم إجراء قرعة بينها لمعرفة الأندية الأربعة المتأهلة إلى الدور قبل النهائي. وتلعب مباريات الدور قبل النهائي الأندية الأربعة بطريقة الذهاب والإياب، وفي حال التعادل سيطبق نظام ولوائح لجنة المسابقات ويسمح للاعبي النادي من فئة الشباب بالمشاركة بالمباريات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غدا 7 مباريات في افتتاح تصفيات الدور الأول لمسابقة درع الوزارة لكرة اليد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.