اليوم.. مسابقة مزاينة الإبل تصل محطتها النهائية والختام بشوطين فـي مزاينة الحول بميدان الفليج

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني:

تختتم اليوم الخميس مسابقة مزاينة الإبل على مستوى السلطنة والتي تأتي ضمن المهرجان السنوي لسباقات الهجن الأهلية الذي ينظّمه شؤون البلاط السلطاني ممثلًا بالهجانة السلطانية على ميدان المزاينة بالهجانة السلطانية بالفليج بولاية بركاء خلال الفترة من 17 وحتى 21 يناير الجاري حيث خصص اليوم الختامي لمزاينة فئة الحول من خلال إقامة شوطين فقط الشوط الأول خصص لمزاينة التحدي “حول“ وجائزة المركز الأول سيارة والشوط الثاني الرئيسي (أـ 1) للهجانة السلطانية ومن يرغب. وقد تواصلت يوم أمس مسابقة المزاينة لليوم الرابع على التوالي والذي خصص لمزاينة فئة الثنايا الشوط الأول التحدي (بكار) فازت بالمركز الأول “سمحة“ لمالكها غالب بن سعيد الرشيدي ونالت جائزة سيارة، وفي المركز الثاني (المعجزة) لمالكها سعيد بن سيف السعيدي ونالت جائزة مالية قدرها 600 ريال عماني، وفي المركز الثالث (مصيحة) لمالكها سعيد بن حميد المنعي ونالت جائزة مالية قدرها 300 ريال عماني.

وفي الشوط الثاني الرئيسي المفتوح (أ) حصلت على المركز الأول (عزايم) لمالكها عبدالله بن سعيد المالكي ونالت جائزة خنجر ومبلغ 350 ريالا عمانيا، وحصلت على المركز الثاني (مهابة العرب) لمالكها فهم بن خميس السناني ونالت جائزة مالية قدرها 250 ريالا عمانيا، وفي المركز الثالث (دولة) لمالكها هزاع بن خميس الزيدي ونالت جائزة مالية قدرها 250 ريالا عمانيا. أما في الشوط الثالث العادي المفتوح (ب) فحصلت على المركز الأول (الظبي) لمالكها عبدالله بن علي الحوسني ونالت جائزة مالية قدرها 300 ريال عماني، وفي المركز الثاني (خيرة) لمالكها مروان بن عبدالله المعمري ونالت جائزة مالية قدرها 200 ريال عماني، وفي المركز الثالث (سرابة) لمالكها ماجد بن خليفة السعيدي ونالت جائزة مالية قدرها 140 ريالا عمانيا.

وفي الشوط الرابع العادي جاءت في المركز الأول (الذيبة) لمالكها خالد بن راشد الدرعي ونالت جائزة مالية قدرها 250 ريالا عمانيا، وفي المركز الثاني (الشاهينية) لمالكها عبدالرزاق بن مبارك المقبالي ونالت جائزة مالية قدرها 170 ريالا عمانيا، وفي المركز الثالث (صوغة) لمالكها علي بن راشد السنيدي ونالت جائزة مالية قدرها 120 ريالا عمانيا.