اليوم انطلاق دور الـ 16 من مسابقة كأس جلالته لكرة القدم

تشهد إقامة خمسة لقاءات

كتب ـ يحيى بن سالم المعمري:

بعد تحضيرات جادة للعبور للدور القادم تنطلق عصر اليوم مباريات دور الـ١٦ لمسابقة كأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم بنظام خروج المغلوب من خلال إقامة 5 لقاءات تحمل في طياتها الكثير وقد تخالف التوقعات لعدم وجود فرصة للتعويض.. أولى المباريات ستكون بصافرة الحكم محمود المجرفي في تمام الساعة الخامسة عندما يستضيف صحم نظيره سمائل على ملعب مجمع صحار وعبري يحل ضيفا على صور بملعب مجمع صور ويدير المباراة الحكم خالد الشقصي وفي الساعة الخامسة وخمس دقائق ينطلق لقاء المصنعة ونادي عمان بملعب مجمع الرستاق بقيادة الحكم نايف البلوشي والنهضة يلاقي مجيس بمجمع البريمي في الساعة الخامسة والربع ويدير اللقاء الحكم زكريا الهنائي، وفي تمام الساعة الثامنة ومن ساحة استاد السيب سيكون التنافس على أشده بين السيب والنصر بصافرة الحكم قاسم الحاتمي، وتستكمل مباريات هذا الدور غدا بإقامة ٣ مباريات بدءا بلقاء العروبة مع الاتحاد بملعب مجمع صور في تمام الساعة الخامسة ويقود المباراة الحكم يعقوب عبدالباقي وللحفاظ على لقبه سيحاول ظفار اجتياز عقبة الرستاق عندما يلتقيان في الساعة الخامسة وخمس دقائق بملعب مجمع الرستاق وبصافرة الحكم خالد الشيدي، وآخر لقاءات دور الستة عشر سيكون في تمام الساعة الثامنة بين أبناء الباطنة صحار والسويق بمجمع صحار ويدير اللقاء الحكم أحمد الكاف.

من يعبر للدور القادم؟

بالنظر للقاءات اليوم نجد أن سمائل يراوده الطموح في تجاوز صحم فالأول يتصدر مجموعته في دوري الدرجة الأولى ولم يخسر أبدا وما زال سجله ناصعا والروح المعنوية عالية جدا، أما الأزرق فموقفه حرج جدا ويتذيل ترتيب أندية عمانتل ورصيده سالب 3 نقاط ولكنه يتمسك بالأمل لتحقيق نتيجة إيجابية في بطولة الكأس.. تتساوى الكفة بين صور وعبري فكلاهما يلعبان في دوري الدرجة الأولى، صحيح ليسا في نفس المجموعة ولكن يعرفان بعضهما جيدا والأوراق مكشوفة للمدربين فتحي محمود في صور ومجيد النزواني في عبري.. مرة أخرى سيتكرر اللقاء بين المصنعة ونادي عمان بعد مواجهتهما الأخيرة في الدوري وتمكن المصنعة حينها من الخروج فائزا بهدف ولكن هذه المرة الوضع مختلف تماما لأن الخاسر سيغادر المسابقة فهل سيغفل علي الخنبشي مدرب نادي عمان عن تكتيكات المصنعة وينهزم مرتين في أقل من 4 أيام أم أنه سيعدل الخطة؟.. يدخل مجيس مواجهة اليوم أمام النهضة متصدرا ترتيب المجموعة الثالثة في دوري الأولى بخلاف النهضة الذي يعاني الأمرين في دوري عمانتل برصيد سالب نقطة لكن هذا ليس كافيا بتجاوز أحدهما للآخر، ولكن يمكن لمدرب مجيس الجديد مصبح هاشل أن يضع بصمته على أداء البحري، وقد يصطدم بطموحات العنيد؛ كون المباراة على ملعبه وبقيادة المدرب محسن درويش الذي يستطيع قلب الأمور لصالحه.. السيب بنجومه يواجه خبرة النصر ولا نعلم من المنتصر لكن المباراة ستكون قوية بكل تأكيد والمتعة ستكون حاضرة، السيب يقدم مستويات مميزة في الدوري والنصر يظهر أحيانا بقوة ويخفت أحيانا أخرى ولكن مدربه أكرم حبريش لن يترك المباراة تذهب من يده ويخسر أمام البرتغالي برونو ميجيل.

لقاءات الغد

يمني العروبة النفس بالوصول لدور الثمانية عندما يستضيف الاتحاد، فالمباراة في صور والمارد يقدم أفضل المستويات حاليا والنتائج شاهدة وبدون خسارة، وفي المقابل أتى الاتحاد منتشيا بفوزه الأول في دوري عمانتل على جاره النصر بهدفين لهدف لحساب الجولة 6 ومن أراد التأهل فعليه التركيز واستغلال الفرص كما يجب، وفي مجمع الرستاق سيتواجد ظفار بطل النسخة الماضية بكل قوته لمواجهة الرستاق لتأكيد تفوقه مرة أخرى عندما فاز بهدفين في لقاء الجولة الثالثة وللمضي قدما للمحافظة على لقبه فهو الزعيم ولا يقبل بالخسارة مما يشكل ضغطا كبيرا على الرستاق لتجهيز نفسه جيدا ودراسة الوضع من كافة الجوانب إذا ما أراد الاستمرار في المسابقة وعليه إحكام السيطرة ومراقبة مفاتيح الفوز، وسيكون مجمع صحار هو مسك الختام لمباريات دور الستة عشر عندما يحتضن لقاء صحار والسويق ولقاءات الفريقين لا تعترف بالمستويات الفنية ويغلب عليها التحدي والتنافس الكبير بين أندية شمال الباطنة.