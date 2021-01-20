وجه الإنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، رسالة شكر إلى جماهير الأحمر وزملائه في أول تعليق بعد فسخ عقده مع النادى الاهلى بالتراضى.
وكتب جيرالدور ، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور انستجرام:" إنه آخر يوم لي في الأهلى".
وأضاف:"أود أن أشكركم على جميع زملائي في الفريق وجميع مشجعي النادي على ما عشت هنا في العامين الماضيين شكرا لكم".
وكان قد فسخ الأهلي عقده مع الأنجولي جيرالدو لاعب الفريق الأحمر الساب.
جدير بالذكر أن، جيرالدو كان يتبقى في عقده موسمان ونصف الموسم، ويتبقى له مستحقات لدى الأهلي قرابة الـ2 مليون دولار، وتنازل اللاعب عن قرابة المليون دولار نظير فسخ عقده مع القلعة الحمراء، ليصبح حرا في الانتقال لأي ناد يرغب في التعاقد معه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول تعليق من جيرالدو بعد فسخ عقده مع الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.