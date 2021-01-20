الحكم محمد الصباحي يدخل نادي المائة في إدارة مباريات الدوري

دخل الحكم محمد الصباحي نادي المائة فى إدارة مباريات الدورى الممتاز ومختلف المسابقات المحلية. ودون محمد الصباحي عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عبارات قائلا: الحمد لله والفضل والمنة من الله ١٠٠ مباراة في الدورى الممتاز. وأدار اليوم الحكم محمد الصباحي مباراة وادى دجلة والمصري التى أقيمت على ملعب استاد الجيش ببرج العرب فى تمام الساعة الثانية والنصف وانتهت بفوز الفريق البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدف. وجاء طاقم تحكيم لقاء دجلة والمصري البورسعيدي على النحو التالي: محمد الصباحي حكما للساحة وعاونه ثنائي المساعدين مصطفى عطية وخالد حسين وحكما رابعا محمد بشير وحكما للفيديو محمود بسيوني ومساعده مبروك نبيل. يذكر أن فريق الزمالك يتصدر ترتيب جدول الدورى برصيد ١٩ نقطة بعد الفوز على الجونة بهدف دون رد أحرزه يوسف أوباما فيما يحل وصيفا النادى الاهلي برصيد ١٧ نقطة والجونة ثالثا برصيد ١٦ نقطة.

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