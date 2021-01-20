أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة أستون فيلا، في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى لبطولة الدوري الإنجليزي. وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي: في حراسة المرمى: إديرسون مواريش خط الدفاع: كايل والكر - روبين دياز - جون ستونز - جواو كانسيلو خط الوسط: رودريجو - إلكاي جوندوجان - كيفن دي بروين خط الهجوم: برناندو سيلفا - فيل فودين - رحيم ستيرلنج ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 35 نقطة، فيما يحتل أستون فيلا المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دي بروين يقود مانشستر سيتي أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.