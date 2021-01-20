دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج #لطفي_الوحش_جاهز_للمقاولين، داعمين فيه حارس مرمي النادي الاهلي علي لطفي، قبل مباراة الأهلي مع نظيره المقاولون العرب المقرر ان تقام مساء غد الخميس.
كان بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي عقد محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الأربعاء.
وشهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة المقاولون العرب.
ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها مساء غد الخميس على استاد الأهلي بمدينة السلام، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
وتصدر هاشتاج #لطفي_الوحش_جاهز_للمقاولين، المركز الأول في قائمة الأكثر تداولًا علي موقع تواصل الاجتماعي للمدونات القصيرة "تويتر".
وجاءت رسائل الدعم من قبل رواد السوشيال للاعب علي لطفي كالأتي:
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لدعم حارس الأهلي.. هاشتاج لطفي الوحش جاهز للمقاولين يتصدر تريند تويتر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.