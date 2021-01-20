نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعادل الجزيرة المطروحي مع المالية في مؤجلات المظاليم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كتب أحمد تيتو

تعادل فريق الجزيرة المطروحي مع مالية كفر الزيات سلبيا في المباراة التي جرت بينهما عصر اليوم بملعب المدينة الشبابية بأبوقير بالأسكندرية في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني.

بهذة النتيجة يرفع الجزيرة رصيدة للنقطة العاشرة يحتل بها المركز التاسع، بينما رفع المالية رصيدة للنقطة الثانية عشر في المركز الخامس.

يذكر أن المباراة قد تم إعادتها بعد تظلم الجزيرة من قرار لجنة المسابقات بإحتساب الجزيرة مهزوما 0/3 بعد إلغاء الحكم المباراة حينها لعدم توافر سيارة إسعاف.

دخل الجزيرة اللقاء بتشكيل مكون من: محمود عبد المنصف ، وإسماعيل سعيد، وشهاب محمد، وكريم رأفت، ومحمد عامر، ومحمد ثروت، وعبده شحاتة، وأحمد سمير، واحمد عبدالعال، ومحمد السيسي، ومحمد نور .

بينما دخل المالية اللقاء بتشكيل مكون من: حمادة الشرنوبي، ومصطفي جمعة، وأحمد عبد القادر، وأحمد علي، ومحمد عبد المنعم، ومحمد جمال، ونجيب محمد، وفريد حلمي، وعبد الله السيد، ومختار سليمان،وحمادة عبد الرسول.

أدار اللقاء تحكيميا طاقم تحكيم مكون من : سيد منير حكم ساحة، وعاونة كل من:محمد أبو العزايم مساعد أول، و عماد الشامى مساعد ثان، ومحمود عثمان حكم رابع