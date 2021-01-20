انت الان تتابع تفاصيل خبر تردد قناة ليبيا الرياضية علي النايل سات الناقلة لمباراة يوفنتوس ونابولي والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في إطار متابعة موقع مصر فايف لمباراة كأس السوبر الإيطالي 2021 بين يوفنتوس ونابولي، أعلنت الصفحة الرسمية لقناة ليبيا الرياضية عن نقل المباراة رسميًا علي قمر النايل سات، وبالتالي زادت عمليات البحث عبر محرك جوجل علي تردد قناة ليبيا الرياضية الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد نابولي اليوم.

جدير بالذكر أن حقوق نقل كأس السوبر الإيطالي تشترط أن تقام البطولة في السعودية حتى يتم نقل المباراة علي القنوات الرياضية السعودية، حيث تم إلغاء الاتفاق مع اللجنة المنظمة للبطولة علي عدم نقل المباراة.

تردد قناة ليبيا الرياضية

هذا وقد استغلت قنوات ليبيا الرياضية فرصة عدم وجود ناقل لمباراة يوفنتوس ضد نابولي في المنطقة العربية، وأعلنت عن بثها للقاء مجانًا علي قناتها Libya Sport HD 2، وفيما يلي ننشر لكم تردد قناة ليبيا الرياضية علي النايل سات.

القمر اسم القناة التردد الاستقطاب الترميز التصحيح Nile Sat 7°W Libya Sport SD 2 11765 أفقي 27500 5/6 Nile Sat 7°W Libya Sport HD 2 12303 أفقي 27500 5/6

وتقام بطولة كأس السوبر الإيطالي بين اليوفنتوس بطل الدروي موسم 2019 / 2020 ونابولي بطل كأس إيطاليا علي إستاد مابي بمدينة ريجيو أيميليا الإيطالية، ويحكم المباراة الحكم دانيلي دوفيري.

هذا وقد أعلن قناة TRT sport التركية التي تبث عبر قمر اوتلسات 7 نقلها لأحداث المباراة، بالإضافة إلي قناة Rai 1 الإيطالية، ويمكنكم معرفة ترددات جميع القنوات التي أعلنت نقلها للمباراة عبر التقرير التالي: (ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة يوفنتوس ونابولي) .