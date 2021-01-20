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انت الان تتابع تفاصيل خبر تردد قناة ليبيا الرياضية علي النايل سات الناقلة لمباراة يوفنتوس ونابولي والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - في إطار متابعة موقع مصر فايف لمباراة كأس السوبر الإيطالي 2021 بين يوفنتوس ونابولي، أعلنت الصفحة الرسمية لقناة ليبيا الرياضية عن نقل المباراة رسميًا علي قمر النايل سات، وبالتالي زادت عمليات البحث عبر محرك جوجل علي تردد قناة ليبيا الرياضية الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد نابولي اليوم.
جدير بالذكر أن حقوق نقل كأس السوبر الإيطالي تشترط أن تقام البطولة في السعودية حتى يتم نقل المباراة علي القنوات الرياضية السعودية، حيث تم إلغاء الاتفاق مع اللجنة المنظمة للبطولة علي عدم نقل المباراة.
تردد قناة ليبيا الرياضية
هذا وقد استغلت قنوات ليبيا الرياضية فرصة عدم وجود ناقل لمباراة يوفنتوس ضد نابولي في المنطقة العربية، وأعلنت عن بثها للقاء مجانًا علي قناتها Libya Sport HD 2، وفيما يلي ننشر لكم تردد قناة ليبيا الرياضية علي النايل سات.
|القمر
|اسم القناة
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|Nile Sat 7°W
|Libya Sport SD 2
|11765
|أفقي
|27500
|5/6
|Nile Sat 7°W
|Libya Sport HD 2
|12303
|أفقي
|27500
|5/6
وتقام بطولة كأس السوبر الإيطالي بين اليوفنتوس بطل الدروي موسم 2019 / 2020 ونابولي بطل كأس إيطاليا علي إستاد مابي بمدينة ريجيو أيميليا الإيطالية، ويحكم المباراة الحكم دانيلي دوفيري.
هذا وقد أعلن قناة TRT sport التركية التي تبث عبر قمر اوتلسات 7 نقلها لأحداث المباراة، بالإضافة إلي قناة Rai 1 الإيطالية، ويمكنكم معرفة ترددات جميع القنوات التي أعلنت نقلها للمباراة عبر التقرير التالي: (ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة يوفنتوس ونابولي) .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة ليبيا الرياضية علي النايل سات الناقلة لمباراة يوفنتوس ونابولي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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