بالأرقام.. الأهلي يمنح جيرالدو مستحقات فسخ التعاقد بالقسط على 22 شهرًا

أعلن النادي الأهلي فسخ عقد اللاعب الأنجولي جيرالدو دا كوستا مع النادي بالتراضي وتسوية كافة الأمور المالية بين الطرفين.

وقال الأهلي إن اللاعب وقع على ما جاء في مذكرة التسوية.

وأضاف :"في نفس الوقت قام الجهاز الفني واللاعبون بوداع اللاعب الأنجولي ووجه إليه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، الشكر عن الفترة التي قضاها في النادي وساهم مع زملائه في تحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية".

وكان الأهلي قد قام بقيد والتر بواليا في قائمته المحلية والأفريقية بعد التعاقد معه من الجونة بديلا للأنجولي جيرالدو.

وكشفت مصادر خاصة أن ما يتردد عن حصول اللاعب علي مليون دولار كتعويض عن الفترة المتبقية في عقده غير صحيح.

وأضافت أن اللاعب طلب مبدئيًا الحصول علي باقي قيمة عقده والمقدر بموسمين ونصف .

وأوضحت المصادر ان الثنائي سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وامير توفيق مدير التعاقدات قادا مفاوضات شاقة مع اللاعب أنتهت لتوقيعه علي تسوية اليوم ويرحل بالتراضي.

وكان الأهلي قد أعلن عن التعاقد في 16 ديسمبر من عام 2018 مع جيرالدو لمدة اربع مواسم ونصف .

ونجح صدي البلد في الحصول علي التفاصيل المالية لعقد جيرالدو مع الأهلي بالكامل والذي تم فسخه اليوم وديًا حيث سيحصل في الستة شهور الأول حتي يونيو 2019 علي 210 ألف دولار وفي موسم 2019-2020 علي 420 ألف دولار وموسم 2020-2021 علي 425 ألف دولار وموسم 2021-2022 علي 430 الف دولار وفي موسم 2022-2023 علي 440 ألف دولار بحيث ينتهي تعاقده في يونيو 2023 .

وقالت مصادر أن الأهلي نجح في الخروج من صفقة جيرالدو بأقل الخسائر الممكنه بحيث سيحصل اللاعب علي 380 ألف دولار نظير فسخ تعاقده وديًا والرحيل عن شكوي القلعة الحمراء بعد رفع اسمه من القائمة وقيد والتر بواليا.

وأضافت أن اللاعب حصل علي 40% من مستحقاته عن الموسم الحالي مثله مثل أي لاعب بالفريق وتم الإتفاق علي منحه 380 ألف دولار أخري علي اقساط تمتمد لـ 22 شهرا.