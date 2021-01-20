مونديال اليد.. الديوك الفرنسية ينهي الشوط الأول متقدما 16- 13 على الجزائر

أنهى منتخب فرنسا الشوط الاول ، متقدما على نظيره الجزائري 16-13 ، في المباراة التي تجمعهما الآن بالصالة المغطاة بمدينة 6 اكتوبر في مباريات الدور الرئيسي ببطولة العالم لكرة اليد .

ونجح منتخب الديوك الفرنسي في تحويل تأخره في بداية الشوط الى فوز على المنافس الجزائري ، عن طريق المتألق ريميليه ورفاقه من لاعبي المنتخب الفرنسي .

وكان المنتخب الفرنسي ، بقيادة المدير الفني الوطني جيوم جيلي ، تأهل للدور الرئيسي، كأول مجموعته الخامسة، بعد الحصول على العلامة الكاملة في المجموعة، والفوز على منتخبات النرويج 28-24 والنمسا 35 - 28 وسويسرا 25-24 على التوالي.

بينما كان تأهل منتخب الجزائري دراماتيكيا، حيث لم يضمن الصعود للدور الرئيسي الا من خلال هدية قدمها له أسود الاطلسي "منتخب المغرب" الذي نال الهزيمة الثالثة له في الدور الأول بالمجموعة السادسة أمام منتخب ايسلندا 31-23، وخروجه من البطولة، ليصعد المنتخب الجزائري ثالث المجموعة ، برصيد نقطتين حصدهما من الفوز على المغرب 24-23 ، بينما نال هزيمتين .