نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة المُعلقة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - لا يزال النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، يسعى بقوة لحسم صفقة التعاقد مع نجم المنتخب الوطني الأولمبي، خلال الفترة المقبلة.
وكان الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، طالب التعاقد مع كريم فؤاد لاعب فريق إنبي، بعد متابعته مع الفراعنة الصغار خلال الفترة الماضية.
ويلعب كريم فؤاد ضمن صفوف إنبي، بنظام الإعارة من نجوم المستقبل، بعد تفعيل الموسم الثاني في عقده مع بداية الموسم الجاري.
ويحاول المارد الأحمر، التعاقد مع فؤاد بالشتاء الحالي، بعد فشل ضمه بالانتقالات المنتهية، حيث عرض على إنبي مبلغ مالي مقابل التنازل عن ما تبقى من إعارته.
ولا يمانع نجوم المستقبل توقيع اللاعب للقلعة الحمراء بالفترة المقبلة، إلا أنه اشترط حسم الأمر مع الفريق البترولي، والذي يمتلك عقده.