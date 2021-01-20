كشف هانز فليك، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، عن تشكيل فريقه لمواجهة أوجسبورج، في الجولة السابعة عشرة لبطولة الدوري الألماني. وجاء تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة كالآتي: في حراسة المرمى: مانويل نوير خط الدفاع: بنجامين بافارد - جيروم بواتينج - ديفيد ألابا - لوكاس هيرنانديز خط الوسط: يوسوا كيميتش - ليون جروتسكا - توماس مولر خط الهجوم: سيرجي جنابري - كينجسلي كومان - روبرت ليفاندوفسكي ويحتل بايرن ميونخ صدارة ترتيب الدوري الألماني برصيد 36 نقطة، بينما يحتل أوجسبورج المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة. جدير بالذكر أن بايرن ميونخ سيواجه في دور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، في انتظار الفائز من مباراة فريقي الأهلي والدحيل القطري.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ليفاندوفسكي يقود تشكيل بايرن ميونخ أمام أوجسبورج في الدوري الألماني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.