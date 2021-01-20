الشوط الأول.. تعادل سلبي بين مانشستر سيتي وأستون فيلا في البريميرليج

خيم التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة فريقي مانشستر سيتي وأستون فيلا، المؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

مانشستر سيتي كان مسيطرًا على أحداث الشوط الأول، ولكن لاعبيه كانت تتملكهم رعونة في إنهاء الهجمات.

تسيد مانشستر سيتي أحداث النصف الأول، لكن أبرز الفرص جاءت عن طريق روز باركلي في الدقيقة 38، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها إديرسون ببراعة، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي.