السوبر الإيطالي.. التشكيل الرسمي لـ يوفنتوس ونابولي قبل موقعة الليلة

ويشارك يوفنتوس في السوبر الإيطالي باعتباره بطل الدوري، بينما يخوض نابولي اللقاء بصفته بطل الكأس.

ويأمل نابولي في نقل نجاحه بالدوري إلى مباراته في كأس السوبر الإيطالي التي ستكون مواجهة مكررة لنهائي كأس إيطاليا في الموسم الماضي التي حسمها يوفنتوس بركلات الترجيح في يونيو الماضي.

ووسط الكبوة الكبيرة التي يمر بها يوفنتوس في الموسم الحالي، يأمل فريق السيدة العجوز في تجنب السقوط أمام نابولي في مباراة كأس السوبر الإيطالي خوفا من تفاقم أزمته في الموسم الحالي.

وتأتي المباراة في توقيت سيئ وصعب ليوفنتوس الذي يترنح في الدوري هذا الموسم بقيادة مديره الفني الجديد أندريا بيرلو الذي اعترف بأزمة فريقه بعد الهزيمة 0-2 أمام انتر ميلان، الأحد الماضي.