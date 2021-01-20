أسلحة الدحيل القطري المؤثرة قبل مواجهة الأهلي في مونديال الأندية.. تعرف عليها

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مغامرة خارج مصر عندما يحط الرحال الشهر المقبل لمواجهة الدحيل القطري في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية في قطر.

وتتمتع المباراة بطابع خاص حيث تستحوذ على اهتمامات الساحة الرياضية في الوقت الحالي، خاصة أن المواجهات العربية تحمل صبغة حماسية وندية تاريخية مع تقارب مستويات الفريقين.

الدحيل القطري المستضيف يشارك للمرة الأولى في البطولة آملا أن يتغلب على الأهلي ليواجه بايرن ميونخ، في لقاء تاريخي وحدث من الجيد أن تصبح فقط أحد طرفيه.

ويضم الدحيل القطري في صفوفه عدد من اللاعبين المميزين أبرزهم أحمد ياسر المحمدي القادم من الدوري الإسباني وصاحب المهارات العالية، ومهدي بن عطية مدافع يوفنتوس وبايرن ميونخ السابق، ويوسف المساكني اللاعب الدولي لمنتخب تونس.

ومن أبرز لاعبيه القطرين المهاجم صاحب الأصول السودانية المعز علي، ولاعب الوسط صاحب الأصول البرازيلية لويس جونيور.