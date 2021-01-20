أعرب الإسباني، روبرتو باروندو جارسيا المدير الفني للمنتخب الوطني، عن سعادته الكبيرة بفوز الفراعنة على الاتحاد الروسي، في أولى مباريات الدور الرئيسي من بطولة كأس العالم لليد التي تقام في مصر خلال الوقت الحالي.
وأكد جارسيا أن الجميع أغلق ملف الهزيمة من السويد، وكان التركيز واضحا على تحقيق الفوز اليوم، وهو ما تحقق.
وقال المدير الفني للفراعنة: «كنت واثق جدا من قدرات اللاعبين، واجهنا منتخب صعب وقوي، ونتائجه مميزة من بداية البطولة، ولكننا كنا رجال ولعبنا بروح البطولة، وأشكر الجميع على الفوز في مباراة اليوم».
وأضح «جارسيا»: «ما زال الوقت مبكرا من أجل الحديث عن التأهل، نلعب كل مباراة للفوز، وأمامنا مواجهتين غاية في الصعوبة أمام سلوفينيا وبيلاروسيا، سنلعبهم من أجل تحقيق الفوز والتأهل لدور الثمانية من البطولة».
وأكمل المدير الفني: «أحمد الأحمر لاعب كبير واستثنائي، وما قدمه اليوم، ليس جديد، أعلم إمكانياته جيدا، ولابد أن أشكره على الأداء المميز، وهو يستحق لقب رجل مباراة اليوم عن جدارة، ونفس الأمر لجميع اللاعبين».
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد الأحمر استثنائي.. رسالة مدرب فراعنة اليد للاعبين بعد الفوز على روسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.