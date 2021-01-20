صدمة لـ نادي النصر قبل مواجهة الاتحاد في الدوري السعودي.. شاهد

مارتينيز أصيب بعد 27 دقيقة فقط من انطلاق المباراة الجارية الآن أمام الوحدة، ليخرج من الملعب ويدخل في موجة من البكاء؛ نظرا لتجدد إصابته بعد تعافيه منها مؤخرًا.
ويستعد نادي النصر لمواجهة اتحاد جدة في الدوري السعودي، يوم الأحد المقبل، في قمة الجولة الخامسة عشر للمسابقة.
وتشير النتيجة في الوقت الحالي لتقدم النصر بهدفين مقابل هدف، مع اقتراب المباراة من نهايتها.
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