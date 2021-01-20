أحمد الأحمر يتصدر تويتر بعد حصوله على لقب رجل المباراة في مونديال اليد

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج أحمد الأحمر، احتفالًا بقائد منتخب مصر لكرة اليد أحمد الأحمر، بلقب رجل مباراة الفراعنة والاتحاد الروسي، التي أقيمت على صالة استاد القاهرة.
حسم منتخب مصر لكرة اليد نتيجة مباراته مع الاتحاد الروسي بالفوز بنتيجة (28- 23) ضمن الجولة الأولى في المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي لبطولة العالم، التي تضم السويد، سلوفينيا، بيلاروسيا ومقدونيا.
وظهر المنتخب المصري بشكل مميز خلال أحداث الشوط الأول، بقيادة أحمد الأحمر، وحارس مرمى المنتخب محمد الطيار، وكان متقدما منذ البداية، واستطاع ان يحافظ على تقدمه حتى نهاية الشوط بنتيجة (15-8).
وفِي الشوط الثاني استمر تفوق الفراعنة والسيطرة على مجريات المباراة وسط محاولات من الاتحاد الروسي للعودة الي اللقاء وتقليص الفارق ولكن الفراعنة استطاعو انهاء اللقاء بفارق 5 أهداف.
وتصدر هاشتاج #أحمد_الأحمر قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر"، وجائت رسائل التهنئة من قبل رواد السوشيال ميديا كالاتي:
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