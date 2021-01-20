بمشاركة عمرو وردة .. باوك يكتسح لاريسا بخماسية في كأس اليونان

حقق فريق باوك سالونيكا، فوزا عريضا بخماسية نظيفة على لاريسا، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم، على ملعب "تومبا"، في مباراة الذهاب، ضمن لقاءات الجولة الأولى من مسابقة كأس اليونان.

وتقدم باوك بهدفين نظيفين، الهدف الأول سجّلهمت كريستوس تزوليس في الدقيقة العاشرة، وفي الدقيقة 23.

ونجح ميكال كرمينتشيك فى إحراز الهدف الثالث لـ باوك في الدقيقة 48، وفى الدقيقة 55 سجّل إنجي إنجاسون، الهدف الرابع، واختتم تزوليس مهرجان الأهداف بالهدف الخامس لـ باوك والثالث له في الدقيقة 74.