الرياضة

الهلال يكسب التعاون بهدفي غوميز و فييتو

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن الهلال من العودة إلى سكة الانتصارات بعد فوزه على التعاون بهدفين دون مقابل على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، وذلك ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الجولة الـ14.

 

وسجّل هدف الهلال الأول الفرنسي جوميز في الدقيقة 2، وأضاف فييتو هدف الهلال الثاني في الدقيقة 50، ليرفع الهلال رصيده إلى 29 نقطة منفردًا بالصدارة عن الشباب والأهلي؛ ليصبح الفارق بين الهلال وأقرب منافسيه ثلاث نقاط.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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