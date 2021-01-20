رسميا .. منتخب السويس يتعاقد مع كريسبو لمدة موسمين ونصف

وقد حضر التعاقد رئيس النادي السويسي، وعتز سليم مسئولولجنة التعاقدات والخضر ابراهيم رئيس نادى دكرنس .

ونجحت ادارة منتخب السويس في ضم اللاعب بعد دخول العديد من أندية الممتاز ب للتعاقد معه.

ويعد "كريسبو" أحد الهدافين بمجموعة بحري، ومن المقرر انضمام اللاعب لتدريبات الفريق السويسي استعداداللمباريات القادمة.

ويذكر ان منتخب السويس يستعد لمواجهة فريق الداخلية المقرر اقامتها الجمعه القادم على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الاسبوع العاشر بالمجموعة الثانية من دوري الممتاز ب.

ويحتل منتخب السويس المركز الثانى برصيد 17 نقطة في المركز الثاني، اما فريق فريق الداخلية يحتل المركز الرابع برصيد 14 نقطة.