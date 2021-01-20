نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جالطة سراي يبحث ضم مصطفى محمد مجددا في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخطط مسؤولو جالطة سراي التركي للتعاقد مع مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك خلال الفترة الجارية من الانتقالات الشتوية بعد فشل مفاوضات سانت إتيان الفرنسي لضمه.

مفاوضات جالطة سراي للتعاقد مع مصطفى محمد

تحدثت تقارير صحفية تركية مساء اليوم الثلاثاء عن عودة إهتمام مسؤولي جالطة سراي بالتعاقد مع مصطفى محمد مهاجم الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية

وأكدت التقارير أن جالطة سراى التركي جدد اهتمامه بالحصول على خدمات مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مرة أخرى بعد توقف مفاوضات الأبيض مع سانت إتيان الفرنسي على خليفة تصريحات رئيس الأخير ضد الإدارة البيضاء.