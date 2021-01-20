الطيار: الفوز على روسيا سيكون نقطة انطلاق لأفضل مركز في المونديال

قال محمد عصام الطيار، حارس المنتخب الوطني لكرة اليد عقب انتهاء مباراة الفراعنة أمام روسيا في الدور الرئيسي لبطولة كأس العالم لليد التي تقام حاليا في مصر ان الفريق قدّم أحد أفضل مستوياته على الإطلاق منذ انطلاق فعاليات البطولة، وجميع لاعبي الفريق قدّموا مباراة كبيرة اليوم».

وتابع حارس المنتخب: «نجحنا في تخطي حالة الحزن الكبيرة التي أصابتنا عقب الخسارة من السويد، وأرى أننا خسرنا المواجهة بسبب سوء الحظ لا أكثر».

وأضاف: «الفوز على الاتحاد الروسي اليوم سوف يكون نقطة انطلاق محورية لنا للوصول إلى أبعد مدى في بطولة العالم، كما أن العديد من كباتن الفريق جلسوا مع باقي اللاعبين واخبروهم بضرورة تدارك الخسارة أمام السويد وهو ما حدث بالفعل وتم ترجمته على أرض الملعب».

وتابع «الطيار»: «أنا وكريم هنداوي، وعبدالرحمن حميد نكمل بعضنا البعض، ولا فارق بين لاعب وآخر بالفريق، كما أن مدرب حراس المرمى له دور كبير معنا، ونجح في تطوير أداء جميع الحراس بشكل رهيب، خاصة على الصعيد الذهني والعصبي، وعلاقتي الرائعة مع هنداوي سر نجاحي وتألقي».