دشَّن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج منتخب مصر، بعد تحقيق المنتخب المصري فوزاً هاماً على الاتحاد الروسي بنتبجة 28-23 في المباراة المقامة بينهما على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي.
وظهر المنتخب المصري بشكل مميز خلال أحداث الشوط الأول، بقيادة أحمد الأحمر، وحارس مرمى المنتخب محمد الطيار، وكان متقدما منذ البداية، واستطاع أن يحافظ على تقدمه حتى نهاية الشوط بنتيجة (15-8).
وفِي الشوط الثاني استمر تفوق الفراعنة والسيطرة على مجريات المباراة وسط محاولات من الاتحاد الروسي للعودة الي اللقاء وتقليص الفارق ولكن الفراعنة استطاعو انهاء اللقاء بفارق 5 أهداف.
وتأهلت مصر إلى الدور الرئيسي لمونديال اليد من المجموعة السابعة برصيد نقطتين مع منتخب السويد الذى تأهل بأربع نقاط، ومنتخب مقدونيا بلا رصيد من النقاط، فيما ينافس الاتحاد الروسي بالدور الرئيسي للبطولة بعدد 3 نقاط عن المجموعة الثامنة التى تصدرها، وتأهل معه منتخبات سلوفينيا برصيد نقطتين، وبيلاروسيا برصيد نقطة واحدة.
وتصدر هاشتاج #منتخب مصر قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر"، وجاءت رسائل التهنئة من قبل رواد السوشيال ميديا كالآتي:
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هاشتاج منتخب مصر يتصدر تويتر عقب هزيمة الاتحاد الروسي 28-23 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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