مانشستر سيتي يهزم أستون فيلا بثنائية ويتصدر البريميرليج

فاز مانشستر سيتي على أستون فيلا بهدفين دون مقابل، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

مانشستر سيتي كان مسيطرًا على أحداث الشوط الأول، ولكن لاعبيه كانت تتملكهم رعونة في إنهاء الهجمات.

تسيد مانشستر سيتي أحداث النصف الأول، لكن أبرز الفرص جاءت عن طريق روز باركلي في الدقيقة 38، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها إديرسون ببراعة، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، نجح برناندو سيلفا في تسجيل الهدف الأول لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 79.

وأكد الألماني إلكاي جوندوجان انتصار مانشستر سيتي بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 91 من ضربة جزاء.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 38 متصدرًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما توقف رصيد أستون فيلا عند 26 نقطة في المركز الحادي عشر.