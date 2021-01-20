النصر يحقق الفوز الرابع على التوالي .. مكاسب عديدة يحققها العالمي قبل الكلاسيكو

حقق فريق النصر فوزا كبيرا على ضيفه الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي انتهت منذ قليل ضمن الجولة الـ14 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم "الدوري السعودي للمحترفين".

ورفع النصر رصيده إلى 20 نقطة في المركز السابعة، وتجمد رصيد الوحدة، الذي لم يحقق أي فوز في المسابقة للمباراة الثالثة على التوالي، عند 20 نقطة في المركز الثامن.

وأكسب الفوز لاعبي النصر ثقة وذلك قبل مواجهة الاتحاد في كلاسيكو الجولة الـ15 من الدوري السعودي، وحقق الفوز في 4 مباريات متتالية، وهو ما أعاد الثقة سريعًا إلى نجوم العالمي قبل موقعة الكلاسيكو المرتقبة. وأرتفاع رصيد النصر في جدول الترتيب هو أحد أبرز مكاسب المباراة، خاصة وأن الفريق مُقبل على مواجهة الكلاسيكو في الجولة المقبلة.