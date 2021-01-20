بـ طرافة.. أمير توفيق يهنئ المدير الفني لمنتخب مصر لليد

حرص أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي، على التعليق بعد فوز منتخب مصر على نظيره الاتحاد الروسي في المباراة التي اقيمت بين الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس العالم لليد.

وكتب توفيق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام: "أحسنت يا أخي" مشيرًا في الصورة إلى المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد "روبرتو جارسيا".

واستعرض توفيق وجه الشبه بينه وبين "جارسيا" من خلال صورة تجمع بينهما.