الدوري السعودي.. النصر يهزم الوحدة 3 - 1 ويرتقي للمركز السابع

حقق فريق النصر، فوزا كبيرا على ضيفه الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي انتهت منذ قليل ضمن الجولة الـ15 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم "الدوري السعودي للمحترفين".

وتقدم فريق الوحدة بالهدف الأول من توقيع لويس جوستافو في الدقيقة الخامسة، وعادل جونزالو مارتينيز هدف التعادل للنصر في الدقيقة الثامنة.

وأضاف بيتروس ماثيوس الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 67، قبل أن يهز اللاعب ذاته الشباك من جديد، عقب تسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 87 من ركلة جزاء.

ورفع النصر رصيده إلى 20 نقطة في المركز السابعة، وتجمد رصيد الوحدة، الذي لم يحقق أي فوز في المسابقة للمباراة الثالثة على التوالي، عند 20 نقطة في المركز الثامن.