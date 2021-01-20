وزير الرياضة يشهد مباراة السويد وبيلا روسيا في مونديال اليد

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يرافقه الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد مباراة منتخبي السويد وبيلا روسيا في الدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد ، التي تستضيفها مصر بمشاركة 32 منتخب من مختلف دول العالم خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري .

وشدد وزير الشباب والرياضة على الإجراءات الاحترازية الصارمة الخاصة بالبطولة قبل بدء المباراة مؤكدا عدم التهاون في حماية المشاركين والقائمين على تنظيم البطولة .

وكان وزير الرياضة شهد فوز المنتخب المصري على منتخب الاتحاد الروسي بنتيجة 28 مقابل 23 في أولى لقاءات المنتخب بالدور الرئيسي.