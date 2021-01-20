تشكيل ريال مدريد أمام ألكويانو في كأس ملك إسبانيا

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة ألكويانو، في دور الـ 32 لبطولة كأس ملك إسبانيا. وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي: في حراسة المرمى: لونين خط الدفاع: ألفارو أودريازولا - إيدير ميليتاو - شاست - مارسيلو خط الوسط: كاسيميرو - فيدي فالفيردي - فرانشيسكو إيسكو خط الهجوم: لوكاس فاسكيز - فينسيوس جونيور - ماريانو دياز. وتقام المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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