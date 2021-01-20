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عمر شويل - جدة موعد مباراة الأهلي والمقاولون في الدوري المصري الممتاز 2020/2021، تتوجه أنظار عشاق المارد الأحمر إلي موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في أطار الأسبوع التاسع في منافسات الدوري المصري الممتاز 2020-2021 والذي يحمل لقبه النادي الأهلي المصري .

مباره الأهلي والمقاولون العرب 2021، يسعى النادي الأهلي غدا في مباراة ضد المقاولون العرب ألي حصد الثلاث نقاط وذلك من أجل أرضاء الجماهير الغاضبة بعد التعادل الأخير ضد البنك الأهلي بالإضافة ألي الأداء المخيب للآمال.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب

يلتقي نادي الأهلي المصري مع نادي المقاولون العرب غدا الخميس الموافق 20/1/2021 في تمام الخامسة مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية، وتقام المباراة علي ملعب نادي الأهلي و السلام، ويذكر أن قناة الأهلي، ستذيع الاستوديو التحليلي قبل بداء ألمباره، يحرص النادي الأهلي ألي حصد الثلاث نقاط في هذه المباراة لعدد أسباب:

أولها تعويض النقاط التي أهدرت في أخر تعادل أمام نادي بنك مصر والتي انتهت بتعادل سلبي وشهدت المباراة جدل واسع وكبير ضد حكام المباراة وذلك بسبب لقطه الهدف الملغي للاعب ايمن اشرف بعد رجوع الحكم للفار، واللقطة الأخري التي شهد جدل واسع هي أيقاف محمد النشاوي حارس مرمي النادي الأهلي والمنتخب المصري الأول لمده 4 مباريات ورأي البعض أنها عقوبة مغلظه ضد اللاعب. ملاحقه نادي ألزمالك الذي اعتلا الصدارة في الجوالة السابقة بعد فوزه علي نادي الجونة وبفارق نقطتين عن النادي الأهلي . أرضاء الجماهير الحمراء بعد حاله الغضب الشديد ضد اللاعبين و الأداء في المباريات، حيث يسعون ألي بث الطمأنينة قبل المواجهات الصعبة التي تنظر الفريق سواء في الدوري المصري أو في كاس العالم للأندية.

قائمه النادي الأهلي

أعلن المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسماني عن قائمه الفريق استعداد للقاء المقاولون العرب حيث شهدت مفاجأة بدخول صلاح محسن مروان محسن ألي قائمه الفريق منذ فتره كبيرة وجاءت القائمة كالأتي :

حراسه المرمي : علي لطفي – مصطفي شوبير – حمزة علاء.

خط الدفاع : أحمد رمضان بيكهام- ياسر ابراهيم- ايمن اشرف- بدر بنون- سعد سمير- علي معلول- محمد هاني.

خط الوسط: اليو ديانج – حمدي فتحي – عمرو السولية- محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: صلاح محسن – مروان محسن – محمود كهرباء- حسين الشحات- محمد الشريف- ولتر بواليا- طاهر محمد طاهر.

بطاقة المباراة: