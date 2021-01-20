أخبار الزمالك| إعارة كريم بامبو لـ البنك الاهلي.. وأزمة جديدة داخل فريق اليد

نشر موقع دوت الخليج العديد من الأخبار المهمة عن نادي الزمالك، خلال الساعات الماضية نعرضها لكم:
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، وجود أزمة جديدة بفريق كرة اليد بالقلعه البيضاء.
أنهى مسؤولو نادي الزمالك إجراءات إعارة كريم بامبو لاعب الوسط المهاجم بالفريق الأبيض لنادي البنك الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية في ظل موافقة البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق الأبيض على إعارة اللاعب.
انتظم حميد أحداد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في المران الجماعي المقام حاليا على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة.
واصل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك الاحتفال بـ فوز الفريق أمام الجونة ضمن الجولة الـ 8 من بطولة الدوري موسم 2020 - 2021.
أرسل مجلس إدارة بتروسبورت برئاسة زكريا السيد موافقة رسمية لاستضافة الى نادى الزمالك بالموافقة على استضافة مباراة الفريق الأبيض أمام مصر المقاصة المقرر إقامتها يوم ٢٨ يناير فى الدورى الممتاز.
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