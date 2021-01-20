لاعب الهلال السعودى يهدي زميله جوميز ماء زمزم.. شاهد رد فعله

أهدى محمد كانو لاعب نادي الهلال السعودي، زميله في الفريق، الفرنسي بافتيمبي جوميز، ماء زمزم.

ونشر بافتيمبي جوميز، فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع " تويتر"، فيديو أثناء إهداء كانو ماء زمزم له، معلقًا:"سعيد جدًا لمساعدة فريقي على الفوز الليلة .. شكر خاص لزميلي الحبيب كانو لأنه أحضر لي ماء زمزم من مكة عندما ذهب إلى العمرة."

وأضاف:" كان الأسد مريضًا ، هذه المرة القهوة ليست الدواء ، بل هذا هو الدواء. ماء زمزم المقدس وهو العلاج هذه المرة."

وقال كانو في الفيديو أنه يتمنى أن يدخل جوميز في دين الإسلام.

يذكر أن جوميز قاد الهلال اليوم للفوز على التعاون بهدفين مقابل لا شيء، في الجولة الرابعة عشر لبطولة الدوري السعودي.