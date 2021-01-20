نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يضرب أستون فيلا بثنائية ويخطف صدارة البريميرليج مؤقتا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح فريق مانشستر سيتي في خطف صدارة البريميرليج، بعدما تغلب على أستون فيلا بثنائية.

ورفع السيتي رصيد ه إلى 38 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف على ليستر سيتي، المتساوي معه في نفس الرصيد، وبفارق نقطة أمام جاره اللدود مانشستر يونايتد، صاحب المركز الثالث، الذي ربما ينفرد بالصدارة حال فوزه على مضيفه فولهام في وقت لاحق اليوم ضمن المرحلة الثامنة عشر للمسابقة.

في المقابل، تجمد رصيد أستون فيلا، الذي أخفق في تحقيق أي فوز للمباراة الثالثة على التوالي في المسابقة، عند 26 نقطة في المركز الحادي عشر، ومازال يمتلك ثلاث مباريات مؤجلة.

وانتظر مانشستر سيتي حتى الدقيقة 79، ليحرز نجمه البرتغالي برناردو سيلفا الهدف الأول، فيما تكفل الألماني إيلكاي جوندوجان بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.

ومازالت الفرصة مواتية أمام مانشستر سيتي للانفراد بالصدارة بصورة دائما، لاسيما وأنه مازال يمتلك مباراة مؤجلة.