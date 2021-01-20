نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة الأهلي والمقاولون العرب اليوم في الدوري الممتاز في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقام اليوم الخميس الموافق الحادي والعشرون من شهر يناير لعام 2021 مباراة النادي الأهلي مع فريق المقاولون العرب في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز حيث يمتلك النادي الأهلي سبعة عشر نقطة ليحتل بها المركز الثاني في جدول الدوري بينما يمتلك نادي المقاولون العرب سبعة نقاط يحتل بها المركز الثاني عشر في جدول الترتيب ويسعى المارد الأحمر من خلال تلك المباراة إلي العودة للانتصارات وذلك بعد تحقيق التعادل في أخر مباراة له بالبطولة حيث تعادل مع فريق البنك الأهلي بدون أهداف.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب اليوم

تقام مباراة الأهلي والمقاولون العرب اليوم الخميس في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الإنتاج الحربي.

سوف يتم إذاعة المباراة على قناة أون تايم سبورت.

قائمة النادي الأهلي للمباراة

في حراسة المرمى (علي لطفي، مصطفي شوبير، حمزة علاء).

في الدفاع (أيمن أشرف، محمد هاني، بدر بانون، علي معلول، سعد سمير، ياسر إبراهيم، مصطفي بيكهام).

في منتصف الملعب (حمدي فتحي، حسين الشحات، عمرو السولية، اليو ديانج، محمد مجدي قفشة، كهربا، طاهر محمد طاهر).

في الهجوم (مروان محسن، صلاح محسن، محمد شريف، والتر بواليا).

ويغيب عن قائمة النادي الأهلي حارس الفريق الأساسي محمد الشناوي بسبب الإيقاف الذي تعرض له في المباراة السابقة كما يغيب كلاً من وليد سليمان وناصر ماهر ورامي ربيعة بسبب الإصابة، هذا ويسعي النادي الأهلي إلى عدم ضياع الفرص في المباراة وحصد النقاط الثلاثة لملاحقة الفارس الأبيض نادي الزمالك والذي يعتلي صدارة جدول البطولة بعد تحقيقه الفوز في مباراته الأخيرة أمام الجونة بهدف نظيف واكتفي النادي الأهلي بالتعادل السلبي مع البنك الأهلي ليفتح الباب أمام غريمه التقليدي لإعتلاء جدول البطولة.