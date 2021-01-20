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عمر شويل - جدة جدول ترتيب الدوري السعودي دائم التغيّر بإستمرار، حيث تتبدل النتائج وترتيب الفرق عقب إنتهاء كل مباراة في دوري محمد بن سلمان للمحترفين، لذا نهتم دومًا بتحديث جدول الدوري بصفة دائمة؛ تلبيةً لرغبة متابعي رياضة كرة القدم في السعودية وخارجها، واليوم نعرض لكم أحدث ترتيب لفرق الدوري بعد إنتهاء مباراة الفيصلي والشباب في الجولة الرابعة عشر.

جدول ترتيب الدوري السعودي عقب مباريات اليوم وترتيب الفرق الجديد

انتهت المباراة بين الفيصلي والشباب مساء يوم الثلاثاء 19 يناير2021، والتي كانت نتيجتها التعادل الإيجابي بين الفريقين 1 – 1 في مباراة الجولة الـ 14 من الدوري السعودي الخاص بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في رياضة كرة القدم، هذا وقد إنتهى الشوط الأول بالتعادل هدف مقابل هدف، لتُحسم النتيجة في الشوط الثاني بعدم تسديد أهداف لأيٍ من الفريقين، وهكذا حصل فريق الشباب على 26 نقطة، ليفوز من خلالها بالمركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي بالمشاركة مع الهلال والأهلي السعودي، بينما حصد فريق الفيصلي 15 نقطة ليصبح حاليًا في المركز الثاني عشر.

جدول ترتيب الدوري السعودي

ترتيب الدوري السعودي يتم تحديثه بإستمار من خلال موقعنا، وحتى الآن يحتل فريق الهلال المركز الأول بمجموع 26 نقطة، ويشاركه المركز فريقي الشباب والأهلي بمجموع النقاط ذاته، ونجد في المركز الثاني فريق الإتحاد بمجموع 24 نقطة، بينما يأتي في المركز الثالث فريقي التعاون والإتفاق بمجموع 21 نقطة، وفي المركز الأخير نجد فريق العين بمجموع 10 نقاط، بعد أن صعد فريق ضمك إلى المركز قبل الأخير بمجموع 12 نقطة.

دوري محمد بن سلمان للمحترفين

يعرف جدول ترتيب الدوري السعودي بالمملكة كذلك بإسم جدول دوري محمد بن سلمان، أو دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وقد كان يطلق عليه في السابق إسم الدوري السعودي للمحترفين، وفي التالي جدول يعرض لكم ترتيب الفرق وما حصده كل فريق من نقاط حتىهذه اللحظة:

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الهلال 14 8 5 1 16 8:22 14 29 2 الشباب 14 7 5 2 16 17:23 6 26 3 الأهلي 14 8 2 4 16 20:22 2 26 4 الاتحاد 14 6 6 2 16 12:17 5 24 5 التعاون 14 5 6 3 16 9:15 6 21 6 الإتفاق 14 6 3 5 16 23:23 0 21 7 النصر 14 6 2 6 16 19:22 3 20 8 الوحدة 14 6 2 6 16 18:17 -1 20 9 أبها 14 6 2 6 16 19:17 -2 20 10 القادسية 14 5 4 5 16 21:20 -1 19 11 الفتح 14 5 3 6 16 23:22 -1 18 12 الفيصلي 14 3 6 5 16 20:17 -3 15 13 الباطن 14 3 4 7 16 23:19 -4 13 14 الرائد 14 3 4 7 16 21:16 -5 13 15 ضمك 14 3 3 8 16 24:17 -7 12 16 العين 14 3 1 10 16 28:16 -12 10

قدمنا لكم جدول ترتيب الدوري السعودي، وما سجلته الفرق المشتركة من نقاط، بعد نهاية مباراة الجولة الـ 14 يوم 19 يسناير 2021 بين فريقي الفيصلي والشباب، والتي إنتهت بالتعادل هدف مقابل هدف، وسنوافيكم دومًا بآخر التحديثات الخاصة بمباريات دوري محمد بن سلمان، كما سنوافيكم بكل ما هو جديد من اخبار الدوري السعودي.