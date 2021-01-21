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رونالدو الأكثر تسجيلاً في تاريخ كرة القدم

بات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أكثر من سجل أهدافا في تاريخ كرة القدم بعد وصوله إلى الهدف 760 متخطيا الرقم السابق باسم التشيكي بيتسان. رونالدو الأكثر تسجيلاً في تاريخ كرة القدمبات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أكثر من سجل أهدافا في تاريخ كرة القدم بعد وصوله إلى الهدف 760 متخطيا الرقم السابق باسم التشيكي بيتسان. وسجل رونالدو هدف التقدم لفريقه يوفنتوس على نابولي في كأس السوبر الإيطالية عند الدقيقة 64 ليصبح الأكثر تسجيلا في تاريخ كرة القدم برصيد 760. وكان نصيب نادي ريال مدريد، فريق رونالدو السابق، 450 هدفا فيما سجل مع مانشستر يونايتد الإنجليزي 118 و102 مع البرتغال و85 بقميص يوفنتوس 5 لفريقه الأول سوبرتنغ لشبونة البرتغالي.

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