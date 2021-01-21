يوفنتوس يتوج بالسوبر الإيطالي على حساب نابولي.. ورونالدو يتربع على عرش هدافي العالم

توج فريق يوفينتوس بلقب السوبر الايطالي بعد فوزه على نابولي بهدفين دون رد.

وأحرز كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، الهدف الأول لفريقه، خلال الدقيقة 64 من زمن اللقاء، لينفرد بالرقم القياسي كأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في كرة القدم برصيد 760 هدفًا.

وسجل ألفارو موراتا الهدف الثاني في الدقيقة 90+5. و شهدت المباراة إهدار ركلة جزاء من جانب نادي نابولي، بعدما أضاع لورينزو إنسيني ضربة الجزاء في الدقيقة 79 من عمر اللقاء.



وتعد البطولة هي التاسعة لفريق ليوفينتوس والأولي لبيرلو كمدرب