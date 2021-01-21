توج فريق يوفينتوس بلقب السوبر الايطالي بعد فوزه على نابولي بهدفين دون رد.
وسجل ألفارو موراتا الهدف الثاني في الدقيقة 90+5. و شهدت المباراة إهدار ركلة جزاء من جانب نادي نابولي، بعدما أضاع لورينزو إنسيني ضربة الجزاء في الدقيقة 79 من عمر اللقاء.
وتعد البطولة هي التاسعة لفريق ليوفينتوس والأولي لبيرلو كمدرب
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يوفنتوس يتوج بالسوبر الإيطالي على حساب نابولي.. ورونالدو يتربع على عرش هدافي العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.