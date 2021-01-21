بايرن ميونخ يفوز على أوجسبورج.. ولايبزيج ينتصر على يونيون برلين في البوندسليجا

هدف المباراة الوحيد أحرزه البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 13 من ضربة جزاء، ليقود فريقه لتحقيق نقاط المباراة الثلاث.
وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد بايرن ميونخ للنقطة 39 في صدارة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد أوجسبورج عند 19 نقطة في المركز الثاني عشر.
وفي نفس الجولة، فاز لايبزيج على يونيون برلين بهدف نظيف، وخسر شتوتجارت أمام أرمينيا بينفيلد بثلاثة أهداف دون مقابل، كما تعادل إينتراخت فرانكفورت مع فرايبورج 2-2.
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