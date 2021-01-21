الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يخرج من الشوط الأول متعادلا 1-1 أمام فولهام

خرج مانشستر يونايتد من الشوط الأول متعادلا بهدف لكل فريق في لقاء فولهام الذي يقام حاليا ضمن مؤجلات الجولة 18 في بطولة الدوري الإنجليزي. وسجل فولهام الهدف الأول فى المباراة بعد مرور 5 دقائق على بدايتها عن طريق أديبولا لوكمان. ونجح النجم الأوروجوايانى إدينسون كافانى فى تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 21، بعد أن استغل كرة ساقطة من حارس المرمى ليضعها فى الشباك الخالية.

ويقاتل اليونايتد منافسه الليلة، لمحاولة الحفاظ على صدارة الدوري بـ37 نقطة، بعد تعادل سلبي أمام حامل اللقب ومنافسه القوي، ليفربول، الأحد الماضي. وسجل اليونايتد 8 مباريات فوز متتالية، مكنته من المنافسة، بينما يعاني فولهام في المركز 18 بـ 12 نقطة فقط ليصبح مهددا بالهبوط. ولم يتمكن فولهام من الفوز في آخر 11 مباراة جمعت الفريقين منذ عام 2009 . ولم يسجل فولهام سوى ثلاثة أهداف في آخر سبع مواجهات له منذ مباراته ضد ليستر سيتي في نوفمبر الماضي.

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