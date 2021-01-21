الزمالك: هدفنا الـ 3 نقاط في كل مباراة

أكد أشرف قاسم المشرف العام على فريق الزمالك، أن مباراة الجونة كانت صعبة للغاية بسبب تصدر الدوري، مشيدا باللاعبين على الأداء المميز خلالها.
وقال قاسم فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "هدفنا هو تصدر الدوري ومباراة الجونة كانت صعبة ونجحنا فى تحقيق المكسب وأتمني استمرار النتائج الطيبة خلال الفترة المقبلة".
واضاف: "فريق الجونة يقدم نتائج مميزة هذا الموسم مع رضا شحاتة ونلعب على الثلاث نقاط فى كل مباراة نخوضها وتعلمنا الدرس من الموسم الماضي".
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