مباراة مثيرة.. بيلاروسيا يقتنص تعادلا قاتلا من السويد في مونديال اليد

حسم التعادل مباراة منتخب بيلاروسيا أمام نظيره السويدى بنتيجة 26-26 ضمن الجولة الأولى فى المجموعة الرابعة بالدور الرئيسى لبطولة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021 والتى تضم منتخب مصر ومقدونيا وسلوفينيا وروسيا . ونجح المنتخب البيلاروسى فى تقديم عرض قوي نظرا لقوة دفاعاته وسرعة الإرتداد وقوة التصويبات اضافة إلى استغلاله بعض الأخطاء فى التمرير من لاعبى السويد وترجمتها إلى أهداف خاصة فى الشوط الأول. وفى الشوط الثانى كشر المنتخب السويدى عن أنيابه وبدأ فى تنظيم صفوفه واستنفذ حماس لاعبى بيلاروسيا ونجح فى تقليص الفارق بل والتقدم فى ال10 دقائق الأخيرة حتى فاجئه المنتخب البيلاروسى بتسجيل هدف التعادل فى الثانية الأخيرة من المباراة . وبهذه النتيجة رفع منتخب السويد رصيده إلى 5 نقاط فى صدارة المجموعه بينما رفع بيلاروسيا رصيده إلى نقطتين خلال الدور الرئيسى من البطولة

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