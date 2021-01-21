قاسم: أزمة بن شرقي «نرفزة ملعب» ولا يوجد استعجال في ملف تجديد ساسي

أكد أشرف قاسم، المشرف العام على فريق الزمالك، أن أزمة المغربي أشرف بن شرقي انتهت تمامًا بمجرد الانتهاء من مباراة الجونة أمس.
وقال "قاسم"، فى تصريحات تلفزيونية ببرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten"، "ما قام به أشرف بن شرقي مجرد نرفزة ملعب، وأشكر شيكابالا على دوره الكبير مع الفريق، والمغربي قام بتحية الجهاز الفني بعد المباراة".
وأضاف المشرف العام على فريق الزمالك، "نطبق اللائحة على اللاعبين داخليا، ولن نعلن عبر وسائل الإعلام على العقوبات والغرامات على اللاعبين".
وأوضح أشرف قاسم المشرف العام على فريق الزمالك، أنه لا يوجد استعجال بشأن التجديد للدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق، مشددا على أن اللاعب يحترم النادي ومجلس الإدارة.
وتابع "عقدت جلسة مع ساسي وأكد أنه يركز حاليا مع الفريق، ولا يوجد استعجال فى هذا الملف، مازال أمامنا وقت لإنهاء هذا الأمر بشكل مميز".
وأبدى أمله في "استمرار التزام اللاعبين، موجها الشكر إلى مجلس الإدارة الذي يقوم بعمل جيد، والنادي يستحق مكانة أكبر مما عليه الآن".
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