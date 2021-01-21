الحب كله | أحمد عادل عبد المنعم رفقه حسام غالي وعماد متعب.. شاهد

نشر أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمي نادي مصر المقاصة، صورة قديمة تجمعه مع كل من حسام غالي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، وعماد متعب نجم فريق الأهلي والمنتخب السابق. وعلق أحمد عادل عبد المنعم علي الصورة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، كاتبًا: "الحب كله". وتفاعل معه عدد من متابعيه معلقين علي الصورة ، ما بين: "ايام مش هتتعوض – اخواتي – عظمة – الاهلاوية المحترمين". وكان أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، أعلن مغادرة الفريق الفيومي، وتوصله لاتفاق للرحيل وإنهاء علاقته بالنادي. وقال "عبد المنعم" في تصريحاته لقناة النهار: "سأرحل عن المقاصة بعد تجربة سيئة عشتها خلال الموسم الأخير تحديدًا، وجدت معاملة سيئة وغير مبررة من المدير المالي للمقاصة ووجدت اختلافًا عما تم إدراجه في العقد".

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