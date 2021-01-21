لماذا دخل محمد أوناجم فى نوبة بكاء؟ خالد الغندور يكشف التفاصيل

كشف خالد الغندور لاعب الزمالك الأسبق ، عن الأسباب التي تسببت في بكاء المغربي محمد أوناجم.
وقال الغندور خلال تصريحاته على فضائية "الزمالك" عبر برنامج "زمالكاوي"إن محمد اوناجم دخل في نوبة من البكاء عقب مباراة سموحة بسبب استبداله في اللقاء، وعدم وضع اي بصمة خلال 46 دقيقة شارك فيها.
وأضاف الغندور: "أوناجم خرج بين شوطي المباراة، وقال إنه لا يريد المشاركة، وظل يبكي وكان غاضبًا ومتأثرا نفسيًا".
وأردف: "المدير الفني جايمي باتشيكو قام بتغيير أوناجم وأخذ موقف من اللاعب واستبعده من القائمة في أكثر من مباراة".
واختتم: "أوناجم عاد وأصبح متواجدًا في القائمة وباتشيكو جلس معه وأبلغه باحتياج الفريق له".
يذكر أن الزمالك يتربع على عرش صدارة الدوري الممتاز برصيد 19 نقطة، بفارق نقطتين عن ملاحقه الأهلي.
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