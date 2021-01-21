ريال مدريد يتعادل مع ألكويانو 1-1 في كأس إسبانيا

تعادل فريق ريال مدريد مع نظيره ألكويانو بهدف لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما في دور الـ 32 لبطولة كأس ملك إسبانيا.

هدف ريال مدريد جاء عن طريق إيدير ميليتاو في الدقيقة 45، لكن ألكويانو تعادل عن طريق سوليباس في الدقيقة 80، ليتجه الفريقان للأشواط الإضافية.

وأعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة ألكويانو، في دور الـ 32 لبطولة كأس ملك إسبانيا.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

في حراسة المرمى: لونين

خط الدفاع: ألفارو أودريازولا - إيدير ميليتاو - شاست - مارسيلو

خط الوسط: كاسيميرو - فيدي فالفيردي - فرانشيسكو إيسكو

خط الهجوم: لوكاس فاسكيز - فينسيوس جونيور - ماريانو دياز.