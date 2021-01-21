قاسم: الزمالك لا يحتاج لتدعيم في الميركاتو الشتوي

أكد أشرف قاسم، المشرف العام على فريق الزمالك، أن هناك دوافع كبيرة للفريق هذا الموسم للحصول على بطولة الدوري، موضحًا أن لاعبي الأبيض رجال، ونجحوا فى تصدر الدوري.
وقال "قاسم"، في تصريحات ببرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten"، "لا يوجد تدعيم فى الانتقالات الشتوية، والزمالك لا يحتاج إلى التعاقد مع لاعبين خلال الفترة المقبلة".
وأضاف "تحدثت مع باتشيكو على احتياجاته فى الانتقالات الحالية، وأكد اكتفاءه باللاعبين الحاليين"، وأنه لا يحتاج إلى تدعيم حاليًا".
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