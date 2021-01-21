نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من أجل المشاركة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

طلب أحد لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، خلال الفترة الجارية من الانتقالات الشتوية للحصول على فرصة المشاركة في المباريات.

كشف مصدر مطلع داخل الأهلي عن رغبة صلاح محسن مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر في الرحيل عن القلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي الجاري.

وأوضح المصدر أن صلاح محسن يريد الرحيل عن صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في ظل عدم مشاركته في تشكيل المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وأتم المصدر أن صلاح محسن يريد الحصول على فرصة المشاركة في مباريات الدوري المصري من خلال الخروج على سبيل الإعارة هذا الموسم لاسيما وأن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني يعتمد على الثنائي والتر بواليا ومحمد شريف